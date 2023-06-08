Зеленский рассказал, как решит судьбу резонансного закона о градостроительстве — Finance.ua

Зеленский рассказал, как решит судьбу резонансного закона о градостроительстве Сегодня 08:19 — Казна и Политика

Зеленский рассказал, как решит судьбу резонансного закона о градостроительстве

Президент Владимир Зеленский инициирует обсуждение резонансного законопроекта № 5655 о реформировании сферы градостроительства с руководителями городов, выступающих за и против этого документа.

Ветировать принятый парламентом закон уже невозможно, сказал он на пресс-конференции 6 июня.

Отвечая на вопрос, почему он до сих пор не подписал или не ветировал законопроект № 5655, Зеленский сказал, что документ разделил руководителей городов на две части: одна поддерживает документ, другая — нет.

«Половина мэров говорит, что коррупции не будет, а другая половина — в большинстве большие города, — что закон забирает полномочия у мэров», — пояснил Зеленский.

По словам Президента, он предложил своей команде собрать мэров «обеих сторон» и с ними пообщаться.

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«Вето я уже наложить не могу — время прошло. Поэтому мне нужно собраться с руководителями общин и разобраться в этом вопросе. Я хочу их позвать и проговорить: что это будет и какие будут последствия», — отметил глава государства.

Напомним, в июле 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении два, как отмечалось, ключевых для градостроительной реформы законопроекта — № 5655 и № 5656. Как заявлял тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, принятие этих законов «обеспечит прозрачность процедур» и поможет в борьбе с коррупцией. Также он отмечал, что принятие законопроектов позволит максимально автоматизировать услуги в этой области".

Один из авторов законопроекта — глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк — считает, что законопроект угрожает чиновникам, которые «решают вопросы» в строительной сфере. По ее словам, законопроект поможет сделать градостроительство прозрачным.

В декабре прошлого года мэры городов призвали парламентариев доработать законопроект № 5655 с участием общественности и местных властей.

В день голосования против принятия законопроекта высказывались мэры Киева, Днепра, Львова. Но документ все же был одобрен в основном голосами фракции «Слуга народа».

Президент Зеленский в свою очередь не наложил вето на законопроект в отведенный для этого Конституцией 15-дневный срок. Также он не ответил на петицию с призывом ветировать закон.

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