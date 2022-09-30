Зеленский призывает депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов — Finance.ua

Зеленский призывает депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов
Президент Владимир Зеленский призывает народных депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов, который будет рассматриваться на следующем пленарном заседании Верховной Рады.
Соответствующий призыв глава Украинского государства высказал во время видеообращения.
«Обращаюсь к народным депутатам Украины. На следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений», — отметил Президент.
Он подчеркнул: «Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир».
Также, по его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц россии, не выступивших в защиту человечности и международного права или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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