Зеленский предложил ввести санкции на полвека против рф и беларуси — Finance.ua
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Зеленский предложил ввести санкции на полвека против рф и беларуси

Казна и Политика
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Зеленский предложил ввести санкции на полвека против рф и беларуси
Зеленский предложил ввести санкции на полвека против рф и беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о секторальных санкциях к российской федерации и республике беларусь в оборонно-промышленной сфере. Ограничения будут действовать 50 лет.
Об этом говорится в проекте 10 271.
Проектом предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года.
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Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет такие секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к рф и беларуси в оборонно-промышленной сфере:
  1. запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», с резидентами рф и беларуси, в том числе тех, которые проводятся с привлечением резидентов других государств;
  2. приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов рф и беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования.
  3. запрет передачи резидентам и резидентами российской федерации и республики беларусь технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами рф и беларуси действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрет регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты рф и беларуси;
  4. прекращение действия совместных и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты россии и/или беларуси, относительно товаров военного назначения и двойного использования.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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