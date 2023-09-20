Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки — Finance.ua

Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки
Украина может создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Целей устойчивого развития, передает Офис президента.
По словам Зеленского, Украина уже начала переговоры о таких возможностях. Это поможет предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке.
Он также подчеркнул, что Украина никогда не откажется от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности: «Никто не ожидал от нас, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства Черноморской зерновой инициативе, а также гуманитарной инициативе „Зерно из Украины“. Результаты действительно впечатляют».
«Украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Ирака, Омана, Турции, Йемена и других стран. Из транзитных портов наша продукция доставлена в Эфиопию и Судан. В общей сложности 32 миллиона тонн пищи. Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса. Я благодарю всех тех лидеров, которые поддержали наши экспортные программы. Спасибо, друзья! Мы это сделали. И ничто не мешает нам достичь гораздо более амбициозных целей», — заявил Зеленский.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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