Премьер Болгарии жестко поставил на место фермеров, которые сетуют на Украину — Finance.ua

Премьер Болгарии жестко поставил на место фермеров, которые сетуют на Украину Сегодня 11:44 — Аграрный рынок

Премьер-министр Болгарии Николай Денков жестко отреагировал на отказ местных фермеров встретиться для переговоров и обсудить тему деблокады экспорта украинского зерна, которую поддержало правительство.

Ранее в стране были анонсированы масштабные протесты на 18 сентября: мятежники, недовольные перспективой появления украинского зерна на рынке, готовятся к блокаде пограничных переходов в качестве ответа на «зерновые игры» в пользу Украины. По словам Денкова, они ведут себя как террористы, поэтому он не собирается с ними говорить.

«Я не веду переговоры с террористами», — цитирует Болгарский портал БНР

Заявления о том, что правительство не поддерживает местных аграриев — безосновательны. Государство вложило более 1 млрд евро в этот сектор, указал чиновник. Также Денков подчеркнул, что прежде чем обвинять Европу и выступать с антиукраинскими заявлениями об экспорте зерна, фермерам следует отказаться от всех европейских субсидий и поддержки. Ведь по сути они грозятся перекрыть дороги даже не собственными тракторами, а техникой, которую «берут» у ЕС.

«Они не могут пренебрежительно относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены на европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими», — заявил он.

УНІАН По материалам:

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