Зеленский поручил ввести налоговые льготы для некоторых областей — Finance.ua

Зеленский поручил ввести налоговые льготы для некоторых областей
Для предпринимателей и бизнеса общин, граничащих с рф, будут разработаны специальные налоговые условия в рамках Плана устойчивости Украины. Таким образом власти хотят поддержать общины, которые находятся под постоянным российским террором.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления Плана в Верховной Раде 19 ноября.
Более состоятельные «тыловые общины» должны поддерживать те, которые находятся под постоянным обстрелом врага, подчеркнул Зеленский. В качестве примера он привел Харьков, где были введены специальные меры по обеспечению функционирования города в условиях российских атак.
«Я поручаю разработать аналогичные условия для других приграничных городов — Сум, Чернигова, городов на востоке Украины. Мы не забудем и об общинах на временно оккупированных территориях», — отметил Зеленский.
Специальные решения будут разработаны для общин, которые приняли больше всего переселенцев, чтобы облегчить их интеграцию.
Верховная Рада может освобождать от налогов, внося изменения в Налоговый кодекс Украины, а ставки местных налогов определяют органы местной власти.
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Инициатива с налоговыми льготами не нова. В апреле премьер Денис Шмыгаль анонсировал освобождение бизнеса Харькова от местных налогов из-за постоянных обстрелов города россиянами и уничтожения инфраструктуры.
30 апреля Харьковский горсовет принял решение о льготах для юридических лиц и ФЛП на землю и недвижимость. Это приведет к потере около 1 млрд грн бюджета. В частности, с 1 апреля по 30 июня 2024 года отменены налоги на арендную плату за землю и недвижимое имущество, а ФЛП четвертой группы освободили от всех налогов.
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