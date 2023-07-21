Зеленский поручил военным подготовиться к продолжению работы «зернового коридора» — Finance.ua

Зеленский поручил военным подготовиться к продолжению работы «зернового коридора»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным министерствам и военным подготовить комплекс действий по продолжению работы «зернового коридора».
Об этом Зеленский сообщил по результатам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.
В частности, участники встречи обсудили защиту украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы и заслушали доклады профильных чиновников на этот счет.
«Понимаем риски, угрозы, перспективы… Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову — подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“. МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги», — отметил президент.
Кроме того, на Ставке обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклады разведок, главнокомандующего и командующих отдельных сил и группировок.
Относительно вопросов военных поставок, логистики и производства доложили министры обороны и стратегической промышленности.
Также участники заседания затронули тему безопасности на северной границе. «Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ», — добавил Зеленский.
Одной из тем на Ставке была комплексная проверка работы ТЦК — военкоматов. По словам главы государства, на заседании заслушали промежуточный отчет, а до конца месяца ждут полные результаты инспекции.
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