Зеленский поручил военным подготовиться к продолжению работы «зернового коридора» — Finance.ua

Зеленский поручил военным подготовиться к продолжению работы «зернового коридора» Сегодня 19:35 — Аграрный рынок

Зеленский поручил военным подготовиться к продолжению работы «зернового коридора»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильным министерствам и военным подготовить комплекс действий по продолжению работы «зернового коридора».

Об этом Зеленский сообщил по результатам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

В частности, участники встречи обсудили защиту украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы и заслушали доклады профильных чиновников на этот счет.

«Понимаем риски, угрозы, перспективы… Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову — подготовить комплекс действий для продолжения работы „зернового коридора“. МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги», — отметил президент.

Кроме того, на Ставке обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклады разведок, главнокомандующего и командующих отдельных сил и группировок.

Относительно вопросов военных поставок, логистики и производства доложили министры обороны и стратегической промышленности.

Также участники заседания затронули тему безопасности на северной границе. «Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ», — добавил Зеленский.

Одной из тем на Ставке была комплексная проверка работы ТЦК — военкоматов. По словам главы государства, на заседании заслушали промежуточный отчет, а до конца месяца ждут полные результаты инспекции.

УНІАН По материалам:

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