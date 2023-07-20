путин рассказал об «условиях» возврата рф к «зерновой сделке» — Finance.ua

путин рассказал об «условиях» возврата рф к «зерновой сделке» Сегодня 11:10 — Мир

путин рассказал об «условиях» возврата рф к «зерновой сделке»

россия «рассмотрит возможность» возврата к «зерновой сделке» только в случае полного выполнения ее условий.

Об этом заявил президент рф владимир путин, пишут российские СМИ.

Российский диктатор утверждает, что якобы рф «проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку».

«При этом никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, только постоянно что-то требовали от рф. Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос, не пожалели на это сил», — заявил путин.

Он также заявил, что «зерновая сделка» якобы привела к прямым потерям для российских аграриев в 1,2 млрд долл.

«Мы не против самого соглашения как такового. И мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии — если будут в полной мере учтены, а главное — реализованы — все без исключения принципы участия рф в соглашении», — утверждает диктатор.

Среди условий, которые озвучил путин — выведение из-под санкций поставок российского зерна и удобрений «на мировые рынки», подключение банков к SWIFT и прекращение «всех ограничений».

Также он среди условий назвал возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и «решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов».

Кроме этого, он заявил, что «должна быть восстановлена» работа аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Также, по его словам, должны разблокировать «российские активы, связанные с сельским хозяйством». путин утверждает, что эти условия указаны в Меморандуме рф с ООН.

«При выполнении всех этих условий мы немедленно в это соглашение вернемся», — утверждает путин.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.