Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников — Finance.ua
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Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников

Казна и Политика
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Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников
Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 31 июля, подписал проект Закона № 8185 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в документе говорится о запрете каких-либо полетов беспилотных летательных аппаратов над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных правительством, пунктами пропуска через госграницу Украины.
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Также документ предоставляет право СБУ, военнослужащим Нацгвардии, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений правил эксплуатантами беспилотников, в частности, путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна.
Напомним, 13 июля украинский парламент проголосовал за норматив по противодействию незаконному использованию беспилотных воздушных судов. Закон направлен, в частности, на расширение полномочий правоохранительных органов, поддержание общественной безопасности и противодействие террористическим актам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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