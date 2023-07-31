Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников — Finance.ua

Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 31 июля, подписал проект Закона № 8185 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в документе говорится о запрете каких-либо полетов беспилотных летательных аппаратов над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных правительством, пунктами пропуска через госграницу Украины.

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Также документ предоставляет право СБУ, военнослужащим Нацгвардии, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений правил эксплуатантами беспилотников, в частности, путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна.

Напомним, 13 июля украинский парламент проголосовал за норматив по противодействию незаконному использованию беспилотных воздушных судов. Закон направлен, в частности, на расширение полномочий правоохранительных органов, поддержание общественной безопасности и противодействие террористическим актам.

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УНН По материалам:

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