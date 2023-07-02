Федоров рассказал, сколько компаний в Украине производят беспилотники — Finance.ua

Федоров рассказал, сколько компаний в Украине производят беспилотники
Украинский рынок по производству беспилотников активно развивается. Сейчас в стране более 100 компаний производят дроны.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для Радио NV.
Федоров подчеркнул, что сейчас на рынке происходит технологическая революция, которой предшествовала отмена почти всех блокеров: введен fast-track для БпЛА, отменены НДС и ввозная пошлина на комплектующие для дронов, устранена лишняя бюрократия, упрощен допуск для эксплуатации.
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«Финансирование увеличено, есть положительная динамика. Но этого недостаточно, нам нужно еще больше БПЛА. Мы поймем, что у нас достаточно беспилотников, только когда мы выйдем на границы 1991 года. Производство необходимо увеличивать и стимулировать», — добавил министр.
Как сообщалось, за более чем 11 месяцев существования проекта «Армия дронов» за средства United24 приобрели 3 864 комплекса БпЛА. Сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд грн. Центры подготовки операторов БПЛА обучили 10 тыс. военных руководить «крыльями».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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