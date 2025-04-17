Зеленский подписал закон, упорядочивающий рынок автоуслуг в соответствии с нормами ЕС — Finance.ua

Зеленский подписал закон, упорядочивающий рынок автоуслуг в соответствии с нормами ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 4337-IX, упорядочивающий рынок автотранспортных услуг в соответствии с нормами Европейского Союза.
Об этом сообщили в Верховной Раде.
«Закон направлен на урегулирование рынка автомобильных перевозок в Украине в соответствии с европейскими стандартами.
Он вводит четкие правила лицензирования перевозчиков в соответствии с положениями Регламента ЕС, определяет требования к профессиональной компетентности менеджеров по перевозкам, повышает уровень безопасности и качества транспортных услуг.
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Закон также предусматривает создание единой информационной системы по контролю безопасности на транспорте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ожидается уменьшение количества ДТП, улучшение условий работы перевозчиков и гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС, что будет способствовать интеграции в европейский транспортный рынок.
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