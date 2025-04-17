Зеленский подписал евроинтеграционный закон о хмеле и хмелепродуктах — Finance.ua

Зеленский подписал евроинтеграционный закон о хмеле и хмелепродуктах Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Зеленский подписал евроинтеграционный закон о хмеле и хмелепродуктах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 9234-д «О хмеле и хмелепродуктах», регулирующий деятельность хмелеводства в Украине в соответствии с нормами Евросоюза.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте парламента

В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики отметили , что документ должен привести украинские стандарты по хмелю и хмелепродуктам в соответствие с требованиями ЕС, а также определяет правила для органов власти и бизнеса в этой области.

Положениями документа определяются общие требования к сертификации хмеля (хмелепродуктов), требования к сертификационным центрам и порядок их включения в соответствующий реестр, а также порядок осуществления компетентным органом контроля за деятельностью сертификационных центров.

Кроме того, предусмотрено определение особенностей маркировки хмеля (хмелепродуктов) и порядок официального надзора за этим процессом, содержания сертификатов на них.

Определяются основные полномочия объединения производителей хмеля и хмелепродуктов, а также урегулированы процедуры государственного контроля и ответственность за нарушения в этой области.

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Кроме того, документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» в части расширения наименований категории пищевых продуктов и их обозначений.

Принятый закон позволяет облегчить экспорт хмеля и хмелепродуктов благодаря их соответствию европейским стандартам и провести цифровизацию процедур в области хмелеводства.

Это также приведет к снижению нагрузки на бюджет благодаря уполномочию частных субъектов на проведение сертификации хмеля и хмелепродуктов и увеличению объемов производства продукции.

В пресс-службе Аппарата Верховной Рады отметили , что закон вступает в силу через 2 года после публикации, обеспечивая достаточно длительный адаптационный период для аграриев.

Укрінформ По материалам:

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