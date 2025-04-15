Скидка 50% на штраф от ТЦК: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Скидка 50% на штраф от ТЦК: Зеленский подписал закон Сегодня 10:03 — Личные финансы

Скидка 50% на штраф от ТЦК: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093 , определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

«Президент подписал законопроект № 12093! Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные — освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность оплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+. Команда уже над этим работает», — написала Черногоренко.

По ее словам, такую ​​возможность планируется запустить летом.

Она также пояснила, что информация о нарушении в реестре Оберег будет убрана при уплате штрафа автоматически. «Вместе с тем ТЦК направит в полицию запрос на отмену розыска, если он был», — добавила она.

Напомним, 13 марта Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект № 12093, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о добровольной уплате штрафа.

Один из ключевых моментов состоит в том, что от административной ответственности освобождаются люди, добровольно поступившие на военную службу. Как это будет происходить:

в Резерв+ подается заявление о признании нарушения;

в Резерв+ приходит постановление о нарушении;

уплачивается штраф по реквизитам в приложении, оплата подтверждается, и постановление считается исполненным.

Именно с момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесении постановления у человека будет 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой в ​​50%. Если этого не сделать, придется оплатить полную сумму штрафа.

Неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание — штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн. К примеру, вместо 17 000 гривен нужно будет оплатить только 8500 гривен.

Справка Finance.ua:

по подсчетам народных депутатов, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через ТЦК, ЦПАУ или Резерв+ в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

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