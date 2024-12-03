Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков — Finance.ua
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Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков

Личные финансы
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Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков
Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков
Международные перевозчики пассажиров смогут самостоятельно протестировать новый механизм подачи информации для открытия маршрута за границу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Ключевая цель этого этапа — дать возможность бизнесу подготовиться к запуску новой процедуры открытия маршрутов и собрать обратную связь от бизнеса.
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«Открытие маршрутов онлайн, без необходимости подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение Комиссии в Министерстве, — одна из норм обновленного Порядка организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении», — говорится в сообщении.
Обновленный Порядок вступит в силу после публикации на портале. С этого момента, уже в декабре этого года, открытие маршрутов будет возможно только с помощью кабинета перевозчика.

Как воспользоваться э-кабинетом

Для начала тестирования перевозчику необходимо:
  • зайти на портал ГСБТ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • далее нужно перейти в раздел Мои маршруты и выбрать соответствующую опцию Открыть маршрут. Среди информации, которую необходимо будет указать, есть тип перевозок, периодичность перевозок, страна прибытия, город отправления и город прибытия;
  • также следует добавить договор о паритетном обслуживании маршрута, если такое требование есть;
  • кроме того, перевозчик самостоятельно должен ввести расписание движения, пункт пропуска.
Подробная инструкция для открытия маршрута в файле.
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«Важно, что внесенная информация во время тестирования после завершения тестирования не сохраняется. Поэтому в случае необходимости открытия маршрута, когда кабинет будет запущен в полноценное использование, информацию нужно будет вводить заново», — отметили в министерстве.
По материалам:
Finance.ua
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