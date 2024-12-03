Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков — Finance.ua

Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков Сегодня 10:30 — Личные финансы

Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование э-кабинета для перевозчиков

Международные перевозчики пассажиров смогут самостоятельно протестировать новый механизм подачи информации для открытия маршрута за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Ключевая цель этого этапа — дать возможность бизнесу подготовиться к запуску новой процедуры открытия маршрутов и собрать обратную связь от бизнеса.

«Открытие маршрутов онлайн, без необходимости подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение Комиссии в Министерстве, — одна из норм обновленного Порядка организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении», — говорится в сообщении.

Обновленный Порядок вступит в силу после публикации на портале . С этого момента, уже в декабре этого года, открытие маршрутов будет возможно только с помощью кабинета перевозчика.

Как воспользоваться э-кабинетом

Для начала тестирования перевозчику необходимо:

зайти на портал ГСБТ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;

далее нужно перейти в раздел Мои маршруты и выбрать соответствующую опцию Открыть маршрут. Среди информации, которую необходимо будет указать, есть тип перевозок, периодичность перевозок, страна прибытия, город отправления и город прибытия;

также следует добавить договор о паритетном обслуживании маршрута, если такое требование есть;

кроме того, перевозчик самостоятельно должен ввести расписание движения, пункт пропуска.

Подробная инструкция для открытия маршрута в файле

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«Важно, что внесенная информация во время тестирования после завершения тестирования не сохраняется. Поэтому в случае необходимости открытия маршрута, когда кабинет будет запущен в полноценное использование, информацию нужно будет вводить заново», — отметили в министерстве.

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