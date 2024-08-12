В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков — Finance.ua

В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков

На Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua теперь доступны данные лицензионного реестра перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Опубликованные данные содержат информацию о лицензиях, выданных с 2010 года. В настоящее время это более 57 000 лицензий на перевозку грузов, пассажиров и международные перевозки автомобильным транспортом.

Доступ к данным позволяет глубже анализировать ситуацию с выданными и аннулированными лицензиями, снижать долю недобросовестных перевозчиков на рынке и тщательно изучать уже выданные лицензии.

Согласно сообщению, для бизнеса открытие базы данных дает новые возможности для сотрудничества и эффективного планирования.

Для граждан — прозрачный доступ к важной информации.

Для государства повышение контроля за нелегальными перевозчиками и уменьшение коррупционных рисков.

«Опубликованные данные не включают информацию, которая могла бы угрожать национальной безопасности Украины», — добавили в министерстве.

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