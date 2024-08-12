В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков — Finance.ua
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В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков

Фондовый рынок
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В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков
В Украине открыли данные о лицензиях всех перевозчиков
На Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua теперь доступны данные лицензионного реестра перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Опубликованные данные содержат информацию о лицензиях, выданных с 2010 года. В настоящее время это более 57 000 лицензий на перевозку грузов, пассажиров и международные перевозки автомобильным транспортом.
Доступ к данным позволяет глубже анализировать ситуацию с выданными и аннулированными лицензиями, снижать долю недобросовестных перевозчиков на рынке и тщательно изучать уже выданные лицензии.
Согласно сообщению, для бизнеса открытие базы данных дает новые возможности для сотрудничества и эффективного планирования.
Для граждан — прозрачный доступ к важной информации.
Для государства повышение контроля за нелегальными перевозчиками и уменьшение коррупционных рисков.
«Опубликованные данные не включают информацию, которая могла бы угрожать национальной безопасности Украины», — добавили в министерстве.
По материалам:
Finance.ua
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