Зеленский подписал закон о разблокировании использования средств дорожного фонда на дороги — Finance.ua

Зеленский подписал закон о разблокировании использования средств дорожного фонда на дороги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 7669 о внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» об использовании средств государственного дорожного фонда.
Документ предусматривает использование до 50% средств дорожного фонда для строительства и реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска со странами Европейского Союза.
Согласно документу, в 2022 году, в виде исключения из положений статьи 24-2 Бюджетного кодекса Украины, до 50 процентов средств государственного дорожного фонда направляются на строительство и реконструкцию международных автомобильных пунктов пропуска со странами Европейского Союза в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (до этого их можно было использовать в первоочередном порядке только для обороны).
Депутаты 21 сентября приняли закон, которым разблокировали использование дорожного фонда для строительства дорог в 2022 году, однако добавили к нему взаимоисключающие поправки.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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