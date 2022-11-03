Зеленский подписал закон о разблокировании использования средств дорожного фонда на дороги — Finance.ua

Зеленский подписал закон о разблокировании использования средств дорожного фонда на дороги Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о разблокировании использования средств дорожного фонда на дороги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 7669 о внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» об использовании средств государственного дорожного фонда.

Документ предусматривает использование до 50% средств дорожного фонда для строительства и реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска со странами Европейского Союза.

Читайте также Ущерб сети автодорог от войны приближается к миллиарду — Укравтодор

Согласно документу, в 2022 году, в виде исключения из положений статьи 24-2 Бюджетного кодекса Украины, до 50 процентов средств государственного дорожного фонда направляются на строительство и реконструкцию международных автомобильных пунктов пропуска со странами Европейского Союза в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины (до этого их можно было использовать в первоочередном порядке только для обороны).

Депутаты 21 сентября приняли закон, которым разблокировали использование дорожного фонда для строительства дорог в 2022 году, однако добавили к нему взаимоисключающие поправки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.