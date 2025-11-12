0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон о контроле над деятельностью органов местной власти

86
Зеленский подписал закон о контроле над деятельностью органов местной власти
Зеленский подписал закон о контроле над деятельностью органов местной власти
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления».
Об этом свидетельствует информация на сайте Совета.

Среди ключевых положений:

1. Вводится система государственного надзора за законностью актов местного самоуправления.
2. Определено, кто осуществляет контроль:
  • за актами областных советов — центральный орган исполнительной власти, определенный правительством;
  • за актами районных советов — областная государственная администрация;
  • за актами сельских, поселковых, городских советов — районная государственная администрация.
Читайте также
Предполагается, что закон усилит законность, прозрачность и доверие во взаимоотношениях государства и общин, предотвращая злоупотребления и правовую неопределенность в решениях местного самоуправления, создаст современную, европейскую систему надзора (хорошее управление) и сформирует профессиональный корпус управленцев на местах.
Ожидается, что общины получат более предсказуемое, подотчетное и эффективное управление.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems