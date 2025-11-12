Зеленский подписал закон о контроле над деятельностью органов местной власти Сегодня 09:13

Зеленский подписал закон о контроле над деятельностью органов местной власти

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления».

Об этом свидетельствует информация на сайте Совета.

Среди ключевых положений:

1. Вводится система государственного надзора за законностью актов местного самоуправления.

2. Определено, кто осуществляет контроль:

за актами областных советов — центральный орган исполнительной власти, определенный правительством;

за актами районных советов — областная государственная администрация;

за актами сельских, поселковых, городских советов — районная государственная администрация.

Предполагается, что закон усилит законность, прозрачность и доверие во взаимоотношениях государства и общин, предотвращая злоупотребления и правовую неопределенность в решениях местного самоуправления, создаст современную, европейскую систему надзора (хорошее управление) и сформирует профессиональный корпус управленцев на местах.

Ожидается, что общины получат более предсказуемое, подотчетное и эффективное управление.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.