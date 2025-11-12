Зеленский подписал закон о контроле над деятельностью органов местной власти
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления».
Среди ключевых положений:
1. Вводится система государственного надзора за законностью актов местного самоуправления.
2. Определено, кто осуществляет контроль:
- за актами областных советов — центральный орган исполнительной власти, определенный правительством;
- за актами районных советов — областная государственная администрация;
- за актами сельских, поселковых, городских советов — районная государственная администрация.
Предполагается, что закон усилит законность, прозрачность и доверие во взаимоотношениях государства и общин, предотвращая злоупотребления и правовую неопределенность в решениях местного самоуправления, создаст современную, европейскую систему надзора (хорошее управление) и сформирует профессиональный корпус управленцев на местах.
Ожидается, что общины получат более предсказуемое, подотчетное и эффективное управление.
