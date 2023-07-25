Зеленский подписал закон о е-марках акцизного налога на сигареты и алкоголь: что изменится — Finance.ua

Зеленский подписал закон о е-марках акцизного налога на сигареты и алкоголь: что изменится Сегодня 12:17

Зеленский подписал закон о е-марках акцизного налога на сигареты и алкоголь: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога.

Об этом говорится в проекте закона № 8287 , текст которого опубликован на сайте Верховной Рады.

Предполагается, что закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат и упростит его.

Главное о законе

1) Е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

2) создание Электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:

обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;

система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.

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По данным аудиторской компании KPMG, Украина является вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступая только Франции. Согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, а ущерб бюджету составил 636 млн евро.

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