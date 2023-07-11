С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков — Finance.ua
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С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков

Личные финансы
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С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков
С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков
С 11 июля нельзя курить на остановках, детских и спортивных площадках, в гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Также теперь под запретом как обычные сигареты, так и электронные, и кальяны.
16 декабря 2021 г. Верховная Рада приняла Закон № 1978-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака».
Нормы Закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях и т. д.
Среди основных новшеств Закона:
  • запрет курения устройств для нагревания во всех местах, как это уже есть с сигаретами и электронными сигаретами (в частности, школы, больницы, заведения питания, рабочие места), расширение перечня мест, где курение запрещено;
  • введение медицинских предупреждений на пачках электронных сигарет и жидкостей к ним, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от размера упаковки;
  • запрет продажи сигарет со вкусами и ароматами (фруктов, ягод или сладостей) — это действует как своеобразный «крючок» и приманка для привлечения детей к курению;
  • запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним, устройств для нагрева табака.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины разъяснил, какие дополнительные правила вводятся по защите бездымной среды, в частности, для курящих, субъектов хозяйствования и некурящих.
Объяснение для курильщиков
С 11 июля 2022 года Законом вводятся дополнительные правила по защите бездымной среды, в частности запрещено курение, употребление и использование:
  • устройств потребления табачных изделий без их сгорания;
  • травяных изделий для курения;
  • предметов, связанных с их употреблением;
  • табачных изделий;
  • кальянов;
  • электронных сигарет.
Курение электронных устройств для нагрева табака становится запрещено на уровне сигарет, кальянов и э-сигарет в определенных Законом общественных местах.
Список мест, где запрещено курение этих табачных и никотиновых изделий, четко определен в Законе.
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По материалам:
Finance.ua
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