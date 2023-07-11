С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков Сегодня 14:10 — Личные финансы

С сегодняшнего дня в Украине действуют новые запреты для курильщиков

С 11 июля нельзя курить на остановках, детских и спортивных площадках, в гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Также теперь под запретом как обычные сигареты, так и электронные, и кальяны.

16 декабря 2021 г. Верховная Рада приняла Закон № 1978-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака».

Нормы Закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях и т. д.

Среди основных новшеств Закона:

запрет курения устройств для нагревания во всех местах, как это уже есть с сигаретами и электронными сигаретами (в частности, школы, больницы, заведения питания, рабочие места), расширение перечня мест, где курение запрещено;

введение медицинских предупреждений на пачках электронных сигарет и жидкостей к ним, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от размера упаковки;

запрет продажи сигарет со вкусами и ароматами (фруктов, ягод или сладостей) — это действует как своеобразный «крючок» и приманка для привлечения детей к курению;

запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним, устройств для нагрева табака.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины разъяснил , какие дополнительные правила вводятся по защите бездымной среды, в частности, для курящих, субъектов хозяйствования и некурящих.

Объяснение для курильщиков

С 11 июля 2022 года Законом вводятся дополнительные правила по защите бездымной среды, в частности запрещено курение, употребление и использование:

устройств потребления табачных изделий без их сгорания;

травяных изделий для курения;

предметов, связанных с их употреблением;

табачных изделий;

кальянов;

электронных сигарет.

Курение электронных устройств для нагрева табака становится запрещено на уровне сигарет, кальянов и э-сигарет в определенных Законом общественных местах.

Список мест, где запрещено курение этих табачных и никотиновых изделий, четко определен в Законе.

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