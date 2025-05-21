Зеленский подписал закон, который позволит торговать по новым правилам определения происхождения товаров — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который позволит торговать по новым правилам определения происхождения товаров Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон, который позволит торговать по новым правилам определения происхождения товаров

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Решение № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Об этом пресс-служба Верховной Рады сообщает в Телеграме

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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Решения № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (4414-IX). Это позволит Украине беспрепятственно торговать с европейскими партнерами при переходе на обновленные правила Конвенции, которые применяются с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2025 года страны могут параллельно применять как старые, так и обновленные правила определения происхождения товаров. Старые сертификаты (выданные до 1 января 2025 или 2026 года) остаются действительными, если товары еще в пути или под таможенным контролем. Сертификаты, выданные по новым правилам, должны содержать пометку «Revised rules». Страны должны регулярно информировать друг друга об обновлении своих правил.

«Таким образом, украинские экспортеры сохранят непрерывность торговли с ЕС и легче адаптируются к новым требованиям», — говорится в сообщении.

Укрінформ По материалам:

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