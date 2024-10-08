Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии для преодоления последствий наводнения — Finance.ua

Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии для преодоления последствий наводнения
Украина предоставит гуманитарную помощь Чехии для преодоления последствий наводнения.
Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 октября.
В документе не указан размер возможной помощи, обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чешской Республике поручено Кабинету Министров.
Как сообщалось, в середине сентября в результате ливней, вызванных штормом «Борис», часть Чехии охватили наводнения. В некоторых регионах на границе с Польшей поток воды сносил даже дома.
Напомним, в середине сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предложила свою помощь сразу нескольким странам Европы в преодолении последствий непогоды из-за сильного наводнения.
Чиновник тогда рассказал, что МИД предложил помощь по поручению президента и при координации премьер-министра таким государствам: Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия.
Поделиться новостью