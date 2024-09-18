Наводнения в Европе: сколько это будет стоить экономике ЕС — Finance.ua

Наводнения в Европе: сколько это будет стоить экономике ЕС Сегодня 14:33

Наводнения в Европе: сколько это будет стоить экономике ЕС

Центральная Европа переживает самые большие наводнения за последние десятилетия, которые, как ожидается, выльются в миллиардные убытки для экономики.

Об этом пишет euronews.com

Первые оценки показывают, что только текущее наводнение может превысить миллиард евро, но точные расходы еще не подсчитаны, поскольку проливной дождь, вызванный штормом «Борис», продолжает обрушиваться на регион, оставляя за собой растущее число жертв и значительный ущерб.

По одной из оценок, счет может колебаться от нескольких сотен миллионов евро до более чем одного миллиарда евро.

Марио Де Чикко, вице-президент по глобальным страховым и пенсионным рейтингам в Morningstar DBRS, сообщил Euronews Business в комментариях, что «исходя из последней доступной информации, самые высокие застрахованные убытки могут возникнуть в Чешской Республике, одной из стран, наиболее пострадавших от недавних неблагоприятных погодных явлений».

Каких стран касается

По словам британского экологического консультанта JBA Risk Management, в Европе наводнения уже стали самой дорогой природной опасностью. Только речное наводнение стоит 7,8 миллиарда евро ежегодно, и ожидается, что оно будет увеличиваться, поскольку экономика продолжает развиваться в регионах с высоким риском наводнений, а изменение климата приводит к большему и более интенсивному количеству осадков.

На этот раз наводнение затопило часть Австрии, Чехии, Польши и Румынии, и ожидается, что оно заденет также Словакию и Венгрию.

Правительства Польши, Румынии и Австрии высвободили чрезвычайные средства в сотни миллионов евро, а чешское правительство рассматривает возможность изменения своего бюджета на 2024 год из-за ущерба, связанного с наводнением.

Наводнение, с которым сейчас сталкиваются Польша, Чехия и Австрия, несомненно, сейчас будет очень болезненным и дорогим для населения и негативно повлияет на и без того обремененные бюджеты.

Как это повлияет на бизнес

Крупнейшему польскому страховщику PZU грозит 10% прибыли из- за ущерба, связанного с погодными условиями, сообщает Bloomberg.

Некоторые фабрики и магазины, пострадавшие от наводнения, остановили производство, в том числе химический завод BorsodChem в Остраве, Чешская Республика, чешский производитель напитков Kofola CeskoSlovensko и коксохимический завод OKK Koksovny — один из крупнейших производителей литейного кокса в Европе — остановлено производство химикатов.

Перспективы экономики

Что касается общего влияния на экономику, аналитики Erste Group ожидают ограниченного влияния, добавляя, что пока слишком рано об этом четко говорить.

Екатерина Рзентаржевская, главный макроаналитик Erste Group в Центральной и Восточной Европе, сказала Euronews: «Например, в Чехии мы увидим, что совокупное экономическое влияние, связанное с ущербом, причиненным имуществу и производству, может составить 0,2−0,5% ВВП со значительным общим влиянием на рост ВВП. Меньше, вероятно, на нижнем конце этого диапазона».

Аналитики говорят, что в долгосрочной перспективе восстановительные работы дадут толчок строительному сектору, прибавив к ВВП в среднесрочном горизонте.

Справка Finance.ua:

В странах Центральной Европы вместе с Польшей, Румынией, Чехией, Австрией и Молдовой произошли мощные наводнения из-за сильных дождей, что привело к гибели людей, массовым эвакуациям и разрушениям домов.

В Польше больше всего пострадали Нижнесилезское, Опольское, Силезское и Малопольское воеводства, где произошли большие подтопления. Обрушился мост в городе Глухолазы, а один человек погиб в Клодзко.

В Румынии наводнение разрушило или серьезно повредило тысячи домов, погибли по меньшей мере четыре человека и около 25 000 жителей остались без электричества.

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