Зеленский подписал указ о пересмотре всех решений ВВК с начала вторжения рф — Finance.ua

Зеленский подписал указ о пересмотре всех решений ВВК с начала вторжения рф Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Зеленский подписал указ о пересмотре всех решений ВВК с начала вторжения рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа. Оно, в частности, предусматривает проверку всех решений военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, принятых с начала полномасштабного вторжения.

Как говорится в тексте, опубликованном на сайте главы государства указа № 576/2023 от 12 сентября, контроль за исполнением этого решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Соответствующее решение предусматривает, что Кабмин в течение недели должен обеспечить создание рабочих групп, которые будут проверять обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий об установлении инвалидности, признании непригодности к военной службе, принятых с 24 февраля 2022 года.

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Также в течение трех месяцев эти группы должны проверить вышеуказанные решения и в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений — инициировать их пересмотр и сообщить об этом правоохранителям. В то же время в двухнедельный срок правительство должно проработать вопрос об особенностях пересечения госграницы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно пригодными) к военной службе.

Согласно тексту решения, Кабмин в течение двух недель также должен разработать план по обеспечению надлежащей и качественной военно-врачебной экспертизы в ВСУ, предусмотрев сроки и ответственных за исполнение.

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Кроме того, в Минобороны должны создать отдельное структурное подразделение для повышения эффективности выполнения задач и функций МОУ в сфере здравоохранения.

В свою очередь Министерство здравоохранения, Минобороны, Минцифры, Генштаб, Нацслужба здоровья и местные администрации в течение недели должны «принять исчерпывающие меры» для совершенствования системы медосмотров военно-врачебными комиссиями и обеспечить цифровизацию соответствующих процессов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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