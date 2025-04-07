Зеленский подписал скандальный закон о «добросовестных приобретателях» — Finance.ua

Зеленский подписал скандальный закон о «добросовестных приобретателях» Сегодня 15:16

Зеленский подписал скандальный закон о «добросовестных приобретателях»

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя» (законопроект № 12089).

Об этом свидетельствует информация в карточке документа на сайте Верховной Рады. Этот закон — одна из ключевых инициатив, на которой настаивал Совет по поддержке бизнеса.

Документ, поддержанный парламентом, устанавливает четкие сроки, в течение которых правоохранительные органы могут подать иск к предпринимателю о недобросовестном получении земли.

Он определяет список объектов, на которые право добросовестного приобретателя не распространяется. Еще одна норма — гарантия возмещения инвестиций предпринимателю в случае решения суда о возвращении актива государству.

При СССР подавляющее большинство земельных участков находилось в государственной или коммунальной собственности. Продавать их начали более активно в конце 1990-х и начале 2000-х. Незаконное завладение землей — одна из распространенных причин, по которым правоохранители открывают дела, связанные с бизнесом.

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Теперь закон закрепляет, что подобное расследование правоохранители могут инициировать только на протяжении 10 лет с момента передачи земли в частную собственность. Если у них есть доказательства нарушений.

Ранее в Центре противодействия коррупции (ЦПК) предупредили , что под аргументацией «усиления защиты прав добросовестного приобретателя» этот законопроект приведет к легализации махинаций с земельными сделками, включая схемы Комарницкого.

«Если так называемый „добросовестный приобретатель“ покупает/получает незаконно выведенную из собственности государства или общины землю или недвижимость 10 лет после коррупционной сделки, то государство или община теряют право вернуть эти активы», — отметили в ЦПК.

Отмечалось, что таким образом могут быть незаконно отчуждены земли, которые не могли быть отчуждены законно (например, пляж на берегу моря или участок леса). То есть, покупая такой актив, «добросовестный приобретатель» прекрасно понимает, что такая земля не может быть куплена законно. Кроме того, это может привести к тому, что ряд расследуемых правоохранителями участков будут признаны законными.

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