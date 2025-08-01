Кабмин принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам — Finance.ua

Кабмин принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам Сегодня 10:33

Кабмин принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам

Кабинет Министров принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам, пригодным к службе. Отныне боевая повестка может быть отправлена по почте рекомендованным письмом.

Об этом сообщается в соответствующем постановлении правительства.

Изменения касаются лиц, которые:

только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);

имеют действующее заключение ВВК, но не имеют отсрочки.

Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая — следует ожидать повестку по почте.

Распоряжение будет направлено как ценное письмо через «Укрпочту». Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а отказ от получения письма может трактоваться как уклонение.

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