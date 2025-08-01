Кабмин принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам — Finance.ua

Кабмин принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам
Кабинет Министров принял постановление, которое меняет порядок вручения повесток украинцам, пригодным к службе. Отныне боевая повестка может быть отправлена по почте рекомендованным письмом.
Об этом сообщается в соответствующем постановлении правительства.
Изменения касаются лиц, которые:
- только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);
- имеют действующее заключение ВВК, но не имеют отсрочки.
Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая — следует ожидать повестку по почте.
Распоряжение будет направлено как ценное письмо через «Укрпочту». Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а отказ от получения письма может трактоваться как уклонение.
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