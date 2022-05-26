Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с рф — Finance.ua
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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с рф

Сегодня 10:43Казна и Политика
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Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с рфЗеленский поддержал петицию о визовом режиме с рф
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о необходимости введения визового режима для граждан россии, въезжающих в Украину.
«Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос — важный и насущный, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан рф на территорию Украины поддерживаю», — говорится в обнародованном 25 мая ответе Зеленского.
Он добавил, что направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «с просьбой проработать указанный вопрос».
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Петиция о необходимости введения визового режима для граждан рф, пытающихся въехать на территорию Украины, была обнародована на сайте президента 11 февраля этого года, она собрала 26 742 голоса из 25 000 необходимых.
В ноябре 2021 года Зеленский уже отвечал на похожую петицию, предлагавшую ограничить российским гражданам въезд на территорию Украины. Автор петиции, общественный активист Сергей Стерненко, предлагал президенту запретить гражданам россии въезд в Украину или ввести визовый режим.
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Зеленский в своем ответе от 26 ноября заявил, что «введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и российской федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в том числе с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений».
По его словам, он направил петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову «с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан россии потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Радіо Свобода
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