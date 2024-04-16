Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию — Finance.ua
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Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию

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Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию
Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию
Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.
Об этом Зеленский сказал в интервью PBS.
Зеленский комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в прошлые выходные отразили иранскую атаку. По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.
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«Было применено много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе», — сказал президент, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.
Он подчеркнул, что союзники дают Украине ту или иную технику, но «с ней у нас дефицит».
«Я вам приведу один пример очень простой — на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — рассказал президент.
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Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут также помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю — во время иранских ударов.
В Белом доме заявили, что США отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает россия, как они с союзниками сделали это в прошлые выходные в Израиле.
По материалам:
Економічна Правда
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