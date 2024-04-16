Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию — Finance.ua

Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию Сегодня 12:14

Зеленский о потере Трипольской ТЭС: У нас закончились все ракеты, защищавшие электростанцию

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS.

Зеленский комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в прошлые выходные отразили иранскую атаку. По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от столь массированного удара с иранской стороны.

«Было применено много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе», — сказал президент, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.

Он подчеркнул, что союзники дают Украине ту или иную технику, но «с ней у нас дефицит».

«Я вам приведу один пример очень простой — на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — рассказал президент.

Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут также помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю — во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает россия, как они с союзниками сделали это в прошлые выходные в Израиле.

Економічна Правда По материалам:

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