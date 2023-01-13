Зеленский наложил санкции на Royal Pay Europe — Finance.ua

Зеленский наложил санкции на Royal Pay Europe Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 12 января 2023 г. о введении экономических санкций в отношении юридического лица — ООО «Роял Пэй Юроп» (SIA Royal Pay Europe) (Латвия, г. Рига).

Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, он размещен на сайте Офиса президента.

Согласно информации на сайте Royal Pay, это бренд, объединяющий группу компаний, которые предоставляют широкий спектр услуг в сфере электронной коммерции, в частности услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс-системы и оптимизацию финансовых решений.

Читайте также США и союзники готовят новый пакет нефтяных санкций для россии

«Поддержать внесенное Национальным банком Украины предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Также отмечается, что персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к юридическому лицу ООО Роял Пей Юроп (SIA Royal Pay Europe). Местонахождение юридического лица — Латвия, Рига.

Санкции предусматривают следующие меры на пять лет: блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.