Зеленский наложил санкции на Royal Pay Europe — Finance.ua
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Зеленский наложил санкции на Royal Pay Europe

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 12 января 2023 г. о введении экономических санкций в отношении юридического лица — ООО «Роял Пэй Юроп» (SIA Royal Pay Europe) (Латвия, г. Рига).
Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, он размещен на сайте Офиса президента.
Согласно информации на сайте Royal Pay, это бренд, объединяющий группу компаний, которые предоставляют широкий спектр услуг в сфере электронной коммерции, в частности услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс-системы и оптимизацию финансовых решений.
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«Поддержать внесенное Национальным банком Украины предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.
Также отмечается, что персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к юридическому лицу ООО Роял Пей Юроп (SIA Royal Pay Europe). Местонахождение юридического лица — Латвия, Рига.
Санкции предусматривают следующие меры на пять лет: блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.
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