Зеленский хочет разрешить мужчинам до 22 лет свободно выезжать за границу — Finance.ua

Зеленский хочет разрешить мужчинам до 22 лет свободно выезжать за границу

Зеленский хочет разрешить мужчинам до 22 лет свободно выезжать за границу

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

Об этом он заявил во время Украинского молодежного форума, передает телеканал «Мы — Украина».

«В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — отметил президент.

По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.

Напомним, ранее в Раде обсуждали возможность разрешить выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Сейчас мужчины этой возрастной категории не подлежат мобилизации, однако остаются ограниченными в праве выезда за границу из-за действия военного положения.

В парламенте отмечали необходимость поиска юридического механизма, который позволил бы обеспечить реализацию их базовых прав — в частности, права на образование, работу или воссоединение с семьей за пределами Украины.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения россии в Украину действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста — от 18 до 60 лет;

исключения касаются отдельных категорий, в том числе студентов иностранных вузов, волонтеров, водителей, многодетных родителей и т. п.

