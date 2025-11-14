0 800 307 555
Зеленский анонсировал кадровые решения после аудита государственных компаний

Зеленский анонсировал кадровые решения после аудита государственных компаний
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Юлией Свириденко сообщил, что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Проверки должны быть оперативными

«Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях, и мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования», — сообщил Зеленский.
С учетом полученных данных будет принято соответствующее кадровое решение.

Информирование партнеров и дальнейшие шаги

Президент поручил оперативно информировать международных партнеров Украины о результатах проверок и принятых решениях. Он отметил, что в государственных компаниях должна быть гарантирована прозрачность и отсутствие каких-либо схем.
В ходе встречи также обсудили кадровые изменения в правительстве. Премьер-министр сообщила, что внесет предложения по кандидатурам на должности министра энергетики и министра юстиции.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял решение о проведении комплексного анализа работы предприятий государственного сектора экономики и усилении контроля за их деятельностью. Соответствующее распоряжение было принято 13 ноября 2025 года.
Правительство определило задачи для наблюдательных советов НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», АО «Украинская оборонная промышленность», ОАО «Укргидроэнерго» и государственных банков.
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Документ вступает в силу дня опубликования.
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
