Заявок много, однако соглашения подписывают не все: в ОП назвали число заключенных «контрактов 18−24» — Finance.ua

Заявок много, однако соглашения подписывают не все: в ОП назвали число заключенных «контрактов 18−24» Сегодня 10:04 — Личные финансы

Заявок много, однако соглашения подписывают не все: в ОП назвали число заключенных «контрактов 18−24»

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что заявок на прохождение военной службы по программе «18−24» поступило «чрезвычайно много», но контракты подписали пока менее 500 человек.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью Bihus.Info.

По словам Палисы, в ОП исследуют причины, почему человек может сначала согласиться подписать контракт, а затем передумать.

«Где-то родители влияют. Где-то подумали, скоро будет „мир-дружба-помидоры“, и не надо. Есть разные причины. Мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать выводы», — отметил заместитель руководителя ОП.

По данным Bihus.Info, 1500 человек находятся на этапе подписания контракта.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский на фоне призывов от партнеров мобилизовать молодежь анонсировал новую систему контрактов — для граждан, не достигших мобилизационного возраста. Таким образом, люди, которых по закону еще не могут мобилизовать, «смогут себя проявить», отмечал Зеленский.

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Контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 подписываются на один год и предусматривают «мотивационную составляющую»:

единовременную выплату в миллион гривен (200 тысяч сразу, остальные 800 тысяч — двумя частями на время действия контракта);

ежемесячное денежное довольствие размером до 120 000 гривен;

предоставление «нулевой» ипотеки;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обеспечение;

право на выезд за границу после года службы;

освобождение от мобилизации на 12 месяцев после окончания договора.

В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задания на линии боестолкновения. Для прохождения службы могут выбрать одну из 18 бригад.

hromadske По материалам:

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