Могут ли молодые добровольцы продолжать обучение после подписания контракта: ответ Минобороны — Finance.ua
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Могут ли молодые добровольцы продолжать обучение после подписания контракта: ответ Минобороны

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Могут ли молодые добровольцы продолжать обучение после подписания контракта: ответ Минобороны
Могут ли молодые добровольцы продолжать обучение после подписания контракта: ответ Минобороны
Добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие контракт или проходящие службу по призыву в ВСУ, имеют возможность учиться, не прерывая военную службу.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
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Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, министерство разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, позволяющие контрактникам и призывникам в возрасте 18−24 лет получать высшее образование во время службы.
По его словам, для этого необходимо получить разрешение командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.
Умеров добавил, что эта инициатива особенно важна для молодых парней, которые смогут не только выполнять служебные обязанности, но и учиться в высших учебных заведениях, развивать профессиональные навыки и готовиться к дальнейшей карьере.
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Известно, что этот проект уже одобрил Кабмин и в ближайшее время он будет подан на подпись президенту.
Напомним, согласно проекту «Контракт 18−24», предусмотрены следующие поощрения:
  • обязательная усиленная подготовка в течение 3 месяцев с момента подписания контракта;
  • медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;
  • обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;
  • бесплатный проезд;
  • право на выезд за границу после 1 года службы;
  • также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
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По материалам:
Finance.ua
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