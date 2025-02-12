Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев: детали — Finance.ua

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Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев: детали

Личные финансы
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Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев: детали
Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев: детали
Министерство обороны Украины официально представило проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Проект открывает для добровольцев в возрасте 18−24 года новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия. Главный акцент — это добровольность», — говорится в сообщении.
Как подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров, «доброволец сам будет решать: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы».
Добровольцы получат 1 миллион гривен одноразовой денежной помощи, которая будет выплачиваться частями:
  • 200 000 грн — после подписания контракта;
  • 300 000 грн — после завершения подготовки;
  • 500 000 грн — после окончания службы.
Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых задач) и дополнительные выплаты за боевые операции.
Умеров отметил, что общий годовой доход может достигать 2 млн грн, в зависимости от боевых задач.
Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев: детали
Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы, а после ее завершения — возможность получить ипотеку под 0% в рамках программы «єОселя».
Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в заведениях высшего образования в пределах установленных квот за государственные средства после окончания контракта, бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование.
Минобороны представило проект «Контракт 18−24» для добровольцев: детали
Кроме того, введено право на свободный выезд за границу после увольнения со службы; также такие добровольцы не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта.
Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
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Контракт предусматривает три основных этапа подготовки новобранцев:
  • базовая общевойсковая подготовка;
  • профессиональная подготовка по выбранной специальности;
  • курс адаптации в воинской части.
Подать заявку можно на сайте 18−24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением. Далее — консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях. В Минобороны добавили, что уже вышла обновленная версия приложения, чтобы оформить контракт. Обновление уже доступно для iOS и Android.
«Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны „Контракт 18−24“ в один клик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи смогут найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для заключения «Контракта 18−24».
Молодые добровольцы, присоединившиеся к армии еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен. Для этого нужно обратиться к командирам.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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