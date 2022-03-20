Завышение цен на продукты и лекарства приравняли к мародерству — Finance.ua
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Завышение цен на продукты и лекарства приравняли к мародерству

Сегодня 12:05Казна и Политика
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Завышение цен на продукты и лекарства приравняли к мародерству
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма подчеркнул, что несправедливое завышение цен в продуктовых и аптечных сетях будет приравнено к мародерству.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
«Безусловно, любые такие действия (завышение цен в продуктовых и аптечных сетях — УНИАН) будут приравнены к мародерству. Первое, у нас есть система государственного регулирования. То есть, нарушая эти вещи, они не просто ведут себя некорректно, а фактически идут на прямое нарушение закона. И потому они будут нести прямую ответственность. Второе, любые такие „вопиющие“ случаи предусматривают безусловное вмешательство со стороны властей, и уже есть десятки случаев, где мы лично разбирались с той или иной сетью — или аптечной, или продуктовой, — и я вам скажу, что в большинстве случаев моментально, в течение нескольких часов была реакция и приводили цены в порядок», — подчеркнул Шурма.
Он добавил, что граждане должны немедленно реагировать и сообщать о завышении цен.
«То есть нужно гражданам немедленно реагировать, немедленно сообщать и мы будем мгновенно на всю эту ситуацию реагировать и исправлять», — сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Ранее Правительство Украины отменило предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки и торговой наценки в 10% для таких продуктов существенного социального значения, как гречневая крупа, сахар-песок, отечественная вермишель и сливочное масло жирностью 72,5%, сохранив требование о декларировании изменения их цен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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