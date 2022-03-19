Украинцам в городах на линии боевых действий будут раздавать продукты — Шмыгаль

Сегодня 14:05 — Личные финансы

Ключевые социальные продукты будут бесплатно раздаваться людям в городах, оказавшихся в окружении или на линии боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыаль в видеообращении 18 марта.

«Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты», — отметил глава правительства.

Он сообщил, что был сформирован список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла. Министерство развития общин и территорий в ежедневном режиме формирует список городов, куда эту продукцию нужно доставить.

«Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов. „Укрзализныця“ закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам», — сказал премьер-министр.

Что касается доставки во временно оккупированные населенные пункты, то, по словам главы правительства, будут привлекаться международные гуманитарные организации.

Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет происходить бесплатно для людей. Правительство уже выделило «Укрзалізниці» 18 млрд грн на реализацию этой и других задач. Мы никого не оставим один на один с бедой", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что соответствующая программа будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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