Украинцам в городах на линии боевых действий будут раздавать продукты — Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинцам в городах на линии боевых действий будут раздавать продукты — Шмыгаль

Сегодня 14:05Личные финансы
64
Ключевые социальные продукты будут бесплатно раздаваться людям в городах, оказавшихся в окружении или на линии боевых действий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыаль в видеообращении 18 марта.
«Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты», — отметил глава правительства.
Он сообщил, что был сформирован список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла. Министерство развития общин и территорий в ежедневном режиме формирует список городов, куда эту продукцию нужно доставить.
«Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов. „Укрзализныця“ закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам», — сказал премьер-министр.
Что касается доставки во временно оккупированные населенные пункты, то, по словам главы правительства, будут привлекаться международные гуманитарные организации.
Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет происходить бесплатно для людей. Правительство уже выделило «Укрзалізниці» 18 млрд грн на реализацию этой и других задач. Мы никого не оставим один на один с бедой", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что соответствующая программа будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.