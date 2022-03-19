Зеленский поручил разработать программу помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за боевых действий — Finance.ua

«Уже есть контуры этой программы. Первый компонент — финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей — там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни», — сказал Президент.
Второй компонент, по словам Владимира Зеленского, касается жилья.
«Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны», — отметил Глава государства.
Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.
«Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев», — рассказал Президент, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.
Справка Finance.ua:
в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.