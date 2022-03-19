Зеленский поручил разработать программу помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за боевых действий — Finance.ua

Зеленский поручил разработать программу помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за боевых действий

Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу разработать комплексную программу поддержки украинских граждан, лишенных дома из-за российского вторжения в Украину.

Об этом Глава государства сообщил в новом видеообращении.

«Уже есть контуры этой программы. Первый компонент — финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей — там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни», — сказал Президент.

Второй компонент, по словам Владимира Зеленского, касается жилья.

«Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны», — отметил Глава государства.

Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.

«Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев», — рассказал Президент, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Справка Finance.ua:

в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

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