Зеленский поручил разработать программу помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за боевых действий — Finance.ua
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Зеленский поручил разработать программу помощи украинцам, покинувшим свои дома из-за боевых действий

Сегодня 10:01Казна и Политика
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Фото: ГСЧСФото: ГСЧС
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу разработать комплексную программу поддержки украинских граждан, лишенных дома из-за российского вторжения в Украину.
Об этом Глава государства сообщил в новом видеообращении.
«Уже есть контуры этой программы. Первый компонент — финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей — там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни», — сказал Президент.
Второй компонент, по словам Владимира Зеленского, касается жилья.
«Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны», — отметил Глава государства.
Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.
«Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев», — рассказал Президент, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Справка Finance.ua:

  • в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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