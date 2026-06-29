Завод Nissan могут превратить в центр производства военных дронов Сегодня 02:55 — Технологии&Авто

Nissan

Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о возможной покупке сборочного завода Nissan в районе Оппама вблизи Токио. Там планируют развернуть производство военных беспилотников в Японии.

Об этом сообщают источники Reuters. Окончательного решения пока нет.

Переговоры и планы

По данным источников, соглашения пока еще нет, но в случае его реализации один из первых крупных послевоенных автозаводов Японии может быть переориентирован на оборонное производство. Речь идет о площадке Nissan, которую планируют закрыть в 2028 году.

Nissan параллельно ведет переговоры с другими потенциальными покупателями. Также Anduril, по словам источников, еще предстоит доказать целесообразность проекта из-за потенциальных заказов со стороны японских военных.

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Переговоры проходят на фоне планов правительства премьер-министра Санаэ Такаичи расширять оборонное производство. Это связано с ростом напряжения вокруг Тайваньского пролива.

Китай, считающий Тайвань своей территорией, не исключает применения силы. В Японии это усугубляет дискуссии об усилении оборонного сектора и пересмотре послевоенной пацифистской политики.

Что известно о заводе Oppama

Завод Oppama работает с 1961 года и за это время выпустил около 18 млн. автомобилей. Именно здесь в 2010 году начали производство Nissan Leaf — одного из первых массовых электромобилей компании.

В прошлом году Nissan объявил о планах сокращения мощностей и закрытии завода, предлагая работникам перевод на другие предприятия в Японии.

По данным источников, Anduril рассматривает возможность использования части территории площадью 1,7 млн. кв. м для исследований и испытаний. Также оговаривается переподготовка части работников для оборонного производства.

Завод расположен рядом с военно-морской базой Йокосука, где базируются силы самообороны Японии и американские военно-морские подразделения. Также он находится в округе министра обороны Шинджиро Коидзуми, ранее обсуждавшего сотрудничество с Anduril.

Реакции и позиции сторон

Anduril заявила, что не комментирует рыночные слухи, но подтвердила интерес к сотрудничеству с Японией и развитию локального производства. Министерство обороны Японии также отказалось от комментариев по поводу переговоров.

Компания, основанная Палмером Лаки в 2017 году, специализируется на автономных оборонных системах и заявляет, что может производить дроны дешевле и быстрее традиционных подрядчиков.

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