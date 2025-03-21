Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год — Finance.ua

Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год

Производитель отопительных котлов АО «Завод «Маяк» (АО «Маяк», Змиев, Харьковской обл.) планирует выплатить акционерам дивиденды по итогам 2024 года в размере 1,023 тыс. грн на одну акцию (номиналом 1 тыс. грн).

Согласно проекту решений общего собрания акционеров компании, намеченного на 21 апреля, дивиденды планируется выплаты в период с 25 июля по 25 октября текущего года.

Уставный капитал общества — 210 тыс. грн, разделенный на 210 акций. Таким образом, сумма дивидендов составит 214,83 тыс. грн.

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По данным компании, в 2024 году ее чистая прибыль составила 0,215 млн грн (годом ранее 4,61 млн грн), нераспределенная прибыль — 16,37 млн ​​грн. Чистая прибыль на одну акцию составила 1,024 грн на акцию (в 2023 году — 2,196 тыс. грн).

Активы общества за прошлый год выросли на 10% - до 65,64 млн грн, в частности, суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 3,6% - до 10,1 млн грн, запасы сократились на 26% - до 21,6 млн грн, тогда как деньги и их эквиваленты увеличились в 2,5 раза — до 24,5 млн грн.

АО «Маяк» за год увеличило на 7,4% текущие обязательства — почти до 6 млн грн, долгосрочные выросли более чем в четыре раза — до 7,4 млн грн.

Как сообщалось, по результатам 2023 года общество выплатило дивиденды из расчета 2,195 тыс. грн на одну акцию.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на третий квартал 2024 года 52,381% акций АО «Завод «Маяк» владеет гендиректор Алексей Муштай, пакетами по 14,2857% - Татьяна Самусенко и Зоя Гарагата.

Завод Маяк создан в 1991 году, выпускает бытовую отопительную технику под ТМ «Маяк».

По данным Clarity-project, чистый доход компании в 2024 году сократился на 6% к 2023 году, до 65,7 млн грн.

open4business По материалам:

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