Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год — Finance.ua
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Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год

Фондовый рынок
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Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год
Завод «Маяк» планирует выплатить дивиденды за 2024 год
Производитель отопительных котлов АО «Завод «Маяк» (АО «Маяк», Змиев, Харьковской обл.) планирует выплатить акционерам дивиденды по итогам 2024 года в размере 1,023 тыс. грн на одну акцию (номиналом 1 тыс. грн).
Согласно проекту решений общего собрания акционеров компании, намеченного на 21 апреля, дивиденды планируется выплаты в период с 25 июля по 25 октября текущего года.
Уставный капитал общества — 210 тыс. грн, разделенный на 210 акций. Таким образом, сумма дивидендов составит 214,83 тыс. грн.
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По данным компании, в 2024 году ее чистая прибыль составила 0,215 млн грн (годом ранее 4,61 млн грн), нераспределенная прибыль — 16,37 млн ​​грн. Чистая прибыль на одну акцию составила 1,024 грн на акцию (в 2023 году — 2,196 тыс. грн).
Активы общества за прошлый год выросли на 10% - до 65,64 млн грн, в частности, суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 3,6% - до 10,1 млн грн, запасы сократились на 26% - до 21,6 млн грн, тогда как деньги и их эквиваленты увеличились в 2,5 раза — до 24,5 млн грн.
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АО «Маяк» за год увеличило на 7,4% текущие обязательства — почти до 6 млн грн, долгосрочные выросли более чем в четыре раза — до 7,4 млн грн.
Как сообщалось, по результатам 2023 года общество выплатило дивиденды из расчета 2,195 тыс. грн на одну акцию.
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По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на третий квартал 2024 года 52,381% акций АО «Завод «Маяк» владеет гендиректор Алексей Муштай, пакетами по 14,2857% - Татьяна Самусенко и Зоя Гарагата.
Завод Маяк создан в 1991 году, выпускает бытовую отопительную технику под ТМ «Маяк».
По данным Clarity-project, чистый доход компании в 2024 году сократился на 6% к 2023 году, до 65,7 млн грн.
По материалам:
open4business
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