Мировые дивиденды достигли рекордного уровня в 2024 году — Finance.ua

Мировые дивиденды достигли рекордного уровня в 2024 году Сегодня 19:38 — Фондовый рынок

Мировые дивиденды достигли рекордного уровня в 2024 году

Мировые дивиденды достигли рекордного уровня в $1,75 трлн (1,38 трлн фунтов стерлингов) в 2024 году, несмотря на небольшое снижение выплат в Великобритании.

Об этом сообщает City AM. Согласно Janus Henderson Global Dividend Index, в прошлом году дивиденды выросли на 6,6%.

В Великобритании выплаты акционерам несколько снизились (-0,6%), в основном за счет горнодобывающих компаний. В то же время 85% британских компаний увеличили выплаты или оставили их без изменений, при этом значительный вклад внесли банки, нефтепроизводители и сектор здравоохранения.

Исследование Computershare показало, что без учета горнодобывающих компаний рост дивидендов в Великобритании составил 4%.

В глобальном масштабе 88% компаний увеличили дивиденды или оставили их на прежнем уровне. Рекордные показатели зафиксированы в 17 из 49 стран, включая США, Японию и Китай.

Крупные компании, такие как Meta, Alphabet и Alibaba, сыграли ключевую роль, составив пятую часть мирового роста дивидендов.

По прогнозам Janus Henderson, в 2025 году глобальные выплаты продолжат расти, увеличившись на 5% до $1,83 трлн (1,44 трлн фунтов стерлингов).

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