Завод Bosch в рф перешел в управление государства — Finance.ua

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Завод Bosch в рф перешел в управление государства

Фондовый рынок
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Завод Bosch в рф перешел в управление государства
Завод Bosch в рф перешел в управление государства
российская госкомпания НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) заявила в среду, что приобрела 100% акций завода по производству тормозов и других систем для автомобилей, ранее принадлежавшего немецкой Robert Bosch.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что НАМИ скупает российские активы мировых автопроизводителей, покинувших рф из-за ее вторжения в Украину.
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Так, НАМИ уже приобрел заводы, ранее принадлежавшие автопроизводителям Renault, Nissan и Toyota.
Сумма сделки не разглашается, но НАМИ покупала другие активы за номинальную плату.
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Ранее завод Bosch занимался производством систем рулевого управления, антиблокировочных тормозных систем и электронной системы устойчивости.
В НАМИ заявили, что 107 сотрудников, работавших на заводе в Самарской области на момент сделки, продолжат работу, и что компания работает с Министерством промышленности и торговли рф над возобновлением производства с 2024 года.
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Напомним, немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в рф.
Сообщалось, что Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге из-за отсутствия поставок из ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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