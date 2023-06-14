Завод Bosch в рф перешел в управление государства — Finance.ua

Завод Bosch в рф перешел в управление государства Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

Завод Bosch в рф перешел в управление государства

российская госкомпания НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) заявила в среду, что приобрела 100% акций завода по производству тормозов и других систем для автомобилей, ранее принадлежавшего немецкой Robert Bosch.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что НАМИ скупает российские активы мировых автопроизводителей, покинувших рф из-за ее вторжения в Украину.

Так, НАМИ уже приобрел заводы, ранее принадлежавшие автопроизводителям Renault, Nissan и Toyota.

Сумма сделки не разглашается, но НАМИ покупала другие активы за номинальную плату.

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Ранее завод Bosch занимался производством систем рулевого управления, антиблокировочных тормозных систем и электронной системы устойчивости.

В НАМИ заявили, что 107 сотрудников, работавших на заводе в Самарской области на момент сделки, продолжат работу, и что компания работает с Министерством промышленности и торговли рф над возобновлением производства с 2024 года.

Напомним, немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в рф.

Сообщалось, что Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге из-за отсутствия поставок из ЕС.

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Економічна Правда По материалам:

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