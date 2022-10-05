Завладели 10 миллионами гривен под видом зарплат: в Киеве будут судить руководство медучреждения — Finance.ua
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Завладели 10 миллионами гривен под видом зарплат: в Киеве будут судить руководство медучреждения

Криминал
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Завладели 10 миллионами гривен под видом зарплат: в Киеве будут судить руководство медучреждения
Завладели 10 миллионами гривен под видом зарплат: в Киеве будут судить руководство медучреждения
В суд направлен обвинительный акт в отношении группы должностных лиц одного из медицинских учреждений столицы, которые в составе организованной группы завладели бюджетными средствами, выделенными на выплату заработной платы работникам предприятия (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, директор одного из медицинских учреждений Голосеевского района г. Киева совместно с тремя своими заместителями и бухгалтером разработали и согласовали между собой преступный план завладения бюджетными средствами, выделенными на выплату заработной платы работникам этого предприятия.
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Злоумышленники трудоустраивали на вакантные должности своих знакомых и родственников, которые фактически не выходили на работу и никаких служебных обязанностей не выполняли. Начисленная им заработная плата в дальнейшем распределялась между участниками схемы — руководством медучреждения и бухгалтером.
Таким образом, подозреваемые трудоустроили на предприятие 25 человек и завладели бюджетными средствами на общую сумму более 10 млн гривен.
В настоящее время обвинительный акт в отношении пяти человек направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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