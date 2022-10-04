«Трудоустроили» украинцев в Европе за 10 млн грн: разоблачена банда мошенников — Finance.ua
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«Трудоустроили» украинцев в Европе за 10 млн грн: разоблачена банда мошенников

Криминал
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В Киеве задержали 13 злоумышленников, присвоивших 10 млн гривен на схеме по «трудоустройству» украинцев в Европе.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
«В марте этого года участники группы разработали совместный план преступных действий, направленный на завладение средствами граждан Украины, в том числе вынужденных переселенцев и беженцев, искавших работу за границей. Для реализации схемы организатор создал вебсайт, на котором предлагались посреднические услуги по трудоустройству в странах Европы. Общение с потенциальными работниками осуществлялось через колл-центр», — говорится в сообщении.
Фото: Киевской городской прокуратуры
Фото: Киевской городской прокуратуры
По данным прокуратуры, мошенники после получения от людей 250 евро полностью прекращали связь с ними. Деньги присваивали и выводили через многочисленные банковские карты подставных лиц. Преступная группировка обманула по меньшей мере тысячу граждан на сумму более 10 миллионов гривен.
Преступники использовали интернет-мессенджеры, условные слова и придуманные никнеймы. Правоохранители провели 24 обыска по местам жительства злоумышленников и адресам их «офисов».
Было изъято: более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, свыше 1 млн гривен наличными, примерно 35 тысяч долларов и 12 тысяч евро.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Девятью подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (пяти из которых — без определения размера залога, другим четырем с возможностью внесения залога в размере от 390 000 до 740 000 грн), еще двум — круглосуточный домашний арест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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