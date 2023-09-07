Завладел 9,2 млрд грн ПриватБанка: подозревается бывший бенефициарный владелец — Finance.ua

Завладел 9,2 млрд грн ПриватБанка: подозревается бывший бенефициарный владелец
Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
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Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета еще двух. В конечном итоге средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины.
В настоящее время среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ «ПриватБанк», организатор группы;
- бывший Председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПриватБанк» — директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк», задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.
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Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами «ПриватБанка». В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти в 315 млн дол. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам «ПриватБанка» преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.
Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы. Однако осенью 2019 года Генеральный прокурор определил подследственность по всем этим делам за детективами НАБУ. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
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