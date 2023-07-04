Антимонопольный комитет разрешил передать в госсобственность «Укрнефтебурение» Коломойского — Finance.ua
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Антимонопольный комитет разрешил передать в госсобственность «Укрнефтебурение» Коломойского

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет Украины разрешил передачу «Укрнефтебурения» Игоря Коломойского компании «Укрнафта», которая была передана государству.
Антимонопольный комитет 29 июня разрешил передачу в управление государственной «Укрнафты» одной из крупнейших газодобывающих компаний «Укрнефтебурение».
Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на правительство и пресс-службу «Укрнефтебурение».
В компании отметили, что Комитет принял решение без привлечения «Укрнефтебурения», позицию компании не учли.
В свою очередь в сообщении АМКУ в Telegram говорится, что доступ к этой информации ограничен.
В свою очередь, в «Укрнефтебурении» заявили, что считают решение принятым под административным давлением с грубым нарушением закона.
В компании добавили, что акционеры будут обжаловать это решение в международных судах, в частности, в Европейском суде по правам человека.
24 мая Кабинет Министров согласовал передачу арестованной компании «Укрнефтебурение» в управление «Укрнефти».
В документе указано, что решение принято с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций или сбоев в поставках природного газа.
3 мая стало известно, что компания «Укрнафта» просит передать ей контроль над корпоративными правами «Укрнефтебурения», которую государство недавно забрало у Игоря Коломойского и партнеров.
Ранее 4 мая Печерский райсуд Киева отменил ранее вынесенное им решение об аресте корпоративных прав «Укрнефтебурения» по ходатайству адвоката компании, а затем снова арестовал корпоративные права «Укрнефтебурения».
По материалам:
НВ
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