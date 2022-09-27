Зависит от нескольких факторов: в «Слуге народа» рассказали, что будет с инфляцией в 2023 году — Finance.ua
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Зависит от нескольких факторов: в «Слуге народа» рассказали, что будет с инфляцией в 2023 году

Казна и Политика
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Зависит от нескольких факторов: в «Слуге народа» рассказали, что будет с инфляцией в 2023 году
Зависит от нескольких факторов: в «Слуге народа» рассказали, что будет с инфляцией в 2023 году
Правительство подало проект бюджета-2023 в Верховную Раду. Ожидается, что цены продолжат стремительно расти и в следующем году, так что инфляция может достичь 30%.
Об этом 24 каналу сказала народная депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Подласая.
Она пояснила, что в бюджете всегда закладывается макроэкономический прогноз инфляции.
Но, по ее словам, реальный уровень инфляции зависит от многих факторов.
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«В частности, и от того, насколько правительство будет обращаться за помощью в Нацбанк и какую часть дефицита НБУ профинансирует. Ведь правительство решило не отказываться от этого инструмента», — отметила Подласая.
Так, в макропрогнозе на 2023 год заложен показатель в 30% инфляции в конце года. «То есть в декабре 2023 года совокупно за год инфляция может составить 30%», — добавила она.
По мнению депутата, в данной ситуации это неплохой показатель. «Но все-таки Нацбанк будет пытаться сдерживать инфляцию и печать средств, чтобы цены не росли катастрофически, и мы не перешли в гиперинфляцию», — считает Подласая.
Она надеется, что гиперинфляции не произойдет, потому что у нас профессиональная команда НБУ, которая знает, как это контролировать.
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В августе 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8%. До конца текущего года НБУ ожидает, что инфляция вырастет до 31%.
Интересно, что правительственный прогноз в 30% в 2023 году довольно пессимистичен по сравнению с прогнозом регулятора. НБУ ожидает, что в следующем году инфляция сократится до 20%. Этому будут способствовать:
  • улучшение инфляционных ожиданий;
  • налаживание логистики;
  • постепенный рост урожаев;
  • снижение мировой инфляции;
  • жесткая монетарная политика НБУ.
Высокая стоимость энергоносителей и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням не будут давать инфляции сократиться более существенно.
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По материалам:
Телеканал 24
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