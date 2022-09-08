В Минэкономики фиксируют замедление темпов инфляции — Finance.ua

В Минэкономики фиксируют замедление темпов инфляции Сегодня 21:30 — Казна и Политика

В Минэкономики фиксируют замедление темпов инфляции

По оценкам Министерства экономики, в Украине постепенно улучшается инфляционная динамика, до конца года такая тенденция будет продолжаться.

Отмечается, что темпы инфляции в Украине сокращаются второй месяц подряд. Это важный позитивный сигнал для потребителей и предприятий.

«Сейчас постепенно инфляционная динамика в Украине улучшается. Уже фактически произошло значительное удорожание отдельных товаров и услуг, и последние два месяца подряд, если учесть данные ежедневного мониторинга цен на отдельные товары, темпы инфляции уменьшаются. Мы прогнозируем, что она продолжит замедляться и до конца года, хотя, конечно, сезонные проявления ускорения на отдельных сегментах рынка будут иметь место», — отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Основанием для оптимистического прогноза является снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которые, в частности, в августе упали на 10% и продолжают снижаться. А также снижение мировых цен на продовольствие 5 месяцев подряд.

Это должно положительно сказаться и на ценах в Украине. Так, в августе больше всего подешевели сезонные овощи (картофель, свекла, капуста, морковь) — на 25-45%, упали цены на сжиженный газ для автомобилей — в среднем на 10,4%, на дизель — на 3,4%.

По словам Кудина, рекордно высокая инфляция в этом году — это мировая тенденция. Даже в странах Евросоюза она достигает 9,1%. Что касается Украины, то инфляция вызвана двумя факторами — специфическим внутренним и внешним. Да, частично инфляция импортируема, ведь мы покупаем дорогие энергоресурсы (газ, нефтепродукты), и высокие мировые цены на них отражаются на ценах в Украине.

Однако главный инфляционный фактор — война, из-за которой сократилось предложение товаров вследствие уменьшения производства, а также возросли затраты из-за нарушений логистики, разрушения производственных фондов, производственных цепей и других сугубо военных негативных последствий.

Как сообщалось, по прогнозам Нацбанка, в 2022 году инфляция в Украине составит 31%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики — к снижению.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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