Завезли иностранных товаров на $8,5 млрд больше, чем продали украинских: страны — лидеры импорта — Finance.ua
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Завезли иностранных товаров на $8,5 млрд больше, чем продали украинских: страны — лидеры импорта

Казна и Политика
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Завезли иностранных товаров на $8,5 млрд больше, чем продали украинских: страны — лидеры импорта
Завезли иностранных товаров на $8,5 млрд больше, чем продали украинских: страны — лидеры импорта
За первые четыре месяца 2024 года Украина экспортировала товаров на $13,5 млрд, что почти не отличается от показателей прошлого года.
«В этом году Украина стремительно нарастила физические объемы экспорта — с 36 до 49 млн т — на фоне значительно более низких мировых цен», — отмечают эксперты «Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ)».
Изменилась, по наблюдениям экспертов, и структура экспорта: возобновился вывоз руды, что почти равно показателям широкомасштабного вторжения.
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В то же время, есть и опасные экономические тенденции, в частности рост дефицита импорта над экспортом с растущей динамикой в ​​размере +$1,5 млрд.
«Импорт товаров в апреле составил 5,9 млрд долл., что аналогично показателям марта и на 27% выше прошлогодних. С января по апрель страна импортировала товаров стоимостью 21,9 млрд долл. Таким образом, общий дефицит торговли товарами составил 8,5 млрд долл., что на 1,5 млрд выше, чем год назад», — указывают в исследовании эксперты ИЭД.
В большинстве случаев «дефицитные» импортные предложения завозятся из двух экономически мощных регионов: Евросоюз — $3,6 млрд и КНР — $3,1 млрд.
Это составляет почти 80% общей стоимости дефицитного импорта, то есть тех товаров, стоимость которых превышает текущий экспорт украинского бизнеса.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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