Завезли иностранных товаров на $8,5 млрд больше, чем продали украинских: страны — лидеры импорта Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Завезли иностранных товаров на $8,5 млрд больше, чем продали украинских: страны — лидеры импорта

За первые четыре месяца 2024 года Украина экспортировала товаров на $13,5 млрд, что почти не отличается от показателей прошлого года.

«В этом году Украина стремительно нарастила физические объемы экспорта — с 36 до 49 млн т — на фоне значительно более низких мировых цен», — отмечают эксперты «Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ)».

Изменилась, по наблюдениям экспертов, и структура экспорта: возобновился вывоз руды, что почти равно показателям широкомасштабного вторжения.

В то же время, есть и опасные экономические тенденции, в частности рост дефицита импорта над экспортом с растущей динамикой в ​​размере +$1,5 млрд.

«Импорт товаров в апреле составил 5,9 млрд долл., что аналогично показателям марта и на 27% выше прошлогодних. С января по апрель страна импортировала товаров стоимостью 21,9 млрд долл. Таким образом, общий дефицит торговли товарами составил 8,5 млрд долл., что на 1,5 млрд выше, чем год назад», — указывают в исследовании эксперты ИЭД.

В большинстве случаев «дефицитные» импортные предложения завозятся из двух экономически мощных регионов: Евросоюз — $3,6 млрд и КНР — $3,1 млрд.

Это составляет почти 80% общей стоимости дефицитного импорта, то есть тех товаров, стоимость которых превышает текущий экспорт украинского бизнеса.

Дзеркало Тижня По материалам:

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