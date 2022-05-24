Застройщиков в Нидерландах обяжут устанавливать солнечные панели на новостройках — Finance.ua

Застройщиков в Нидерландах обяжут устанавливать солнечные панели на новостройках

Власти Нидерландов намерены сделать обязательной установку солнечных панелей на крышах новостроек с 2025 года.

Об этом сообщает NOS

Отмечается, что речь идет обо всех новостройках, кроме жилых домов с площадью крыши более 250 кв. м. В 2025 году правила могут быть ужесточены относительно крыш небольших построек.

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В письме в палату представителей Министерство климата и энергетики называет энергию, производимую с помощью солнечных панелей, важной частью энергетического перехода, с помощью которой можно добиться значительного сокращения выбросов CO2.

Европейская комиссия 18 мая представила предложения по быстрому избавлению зависимости ЕС от импорта российских энергоносителей, включающее повышение энергоэффективности, диверсификацию источников и масштабные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.

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