Застройщиков в Нидерландах обяжут устанавливать солнечные панели на новостройках — Finance.ua
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Застройщиков в Нидерландах обяжут устанавливать солнечные панели на новостройках

Сегодня 04:15Технологии&Авто
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Власти Нидерландов намерены сделать обязательной установку солнечных панелей на крышах новостроек с 2025 года.
Об этом сообщает NOS.
Отмечается, что речь идет обо всех новостройках, кроме жилых домов с площадью крыши более 250 кв. м. В 2025 году правила могут быть ужесточены относительно крыш небольших построек.
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В письме в палату представителей Министерство климата и энергетики называет энергию, производимую с помощью солнечных панелей, важной частью энергетического перехода, с помощью которой можно добиться значительного сокращения выбросов CO2.
Европейская комиссия 18 мая представила предложения по быстрому избавлению зависимости ЕС от импорта российских энергоносителей, включающее повышение энергоэффективности, диверсификацию источников и масштабные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.
По материалам: Build Portal
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