Застройщиков в Нидерландах обяжут устанавливать солнечные панели на новостройках — Finance.ua

В письме в палату представителей Министерство климата и энергетики называет энергию, производимую с помощью солнечных панелей, важной частью энергетического перехода, с помощью которой можно добиться значительного сокращения выбросов CO2.
Европейская комиссия 18 мая представила предложения по быстрому избавлению зависимости ЕС от импорта российских энергоносителей, включающее повышение энергоэффективности, диверсификацию источников и масштабные инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.