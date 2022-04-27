Энергорегулятор лишил «зеленого» тарифа две солнечные электростанции российских владельцев — Finance.ua

Энергорегулятор лишил «зеленого» тарифа две солнечные электростанции российских владельцев

Сегодня 09:47 — Энергетика

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), прекратила действие «зеленого» тарифа двум солнечным станциям в Днепропетровской области. Их бенефициарами являются граждане рф.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет об ООО «Экопроменергия» и «ПВ Солар Стейшн».

По данным реестров, 35% уставного капитала ООО «ПВ Солар Стейшн» принадлежит Василию Решетову, среди конечных бенефициаров ООО «Экопроменергия» из 30% уставного капитала — москвич Павел Кротов.

Постановление о прекращении действия «зеленого» тарифа Комиссия приняла на заседании 26 апреля.

На заседании 20 апреля НКРЭКУ аннулировала лицензии компаниям, связанным со страной-агрессором. В перечне — и ООО «Экопроменергия» и «ПВ Солар Стейшн».

Регулятор тогда объяснил, что конечными бенефициарами компаний, в которых аннулировались лицензии, являются граждане рф.

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