Энергорегулятор лишил «зеленого» тарифа две солнечные электростанции российских владельцев — Finance.ua
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Энергорегулятор лишил «зеленого» тарифа две солнечные электростанции российских владельцев

Сегодня 09:47Энергетика
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), прекратила действие «зеленого» тарифа двум солнечным станциям в Днепропетровской области. Их бенефициарами являются граждане рф.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Речь идет об ООО «Экопроменергия» и «ПВ Солар Стейшн».
По данным реестров, 35% уставного капитала ООО «ПВ Солар Стейшн» принадлежит Василию Решетову, среди конечных бенефициаров ООО «Экопроменергия» из 30% уставного капитала — москвич Павел Кротов.
Постановление о прекращении действия «зеленого» тарифа Комиссия приняла на заседании 26 апреля.
На заседании 20 апреля НКРЭКУ аннулировала лицензии компаниям, связанным со страной-агрессором. В перечне — и ООО «Экопроменергия» и «ПВ Солар Стейшн».
Регулятор тогда объяснил, что конечными бенефициарами компаний, в которых аннулировались лицензии, являются граждане рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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