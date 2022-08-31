Застройщики предупредили о подорожании квартир из-за бомбоубежищ — Finance.ua

Застройщики предупредили о подорожании квартир из-за бомбоубежищ Сегодня 19:32 — Недвижимость

Застройщики предупредили о подорожании квартир из-за бомбоубежищ

Требование к строительству бомбоубежищ во всех новых многоэтажках Украины может привести к подорожанию квартир в среднем на 10%. При этом строить будут не классические бомбоубежища, а защитные укрытия на подземных этажах.

Если же оборудовать убежища из особых материалов, подорожание квадрантного метра жилья составит не менее 20%. Об этом рассказали « КП » украинские застройщики.

«В нормативном смысле — это не совсем классические бомбоубежища, строить которые сейчас нецелесообразно, потому что долго и дорого. Скорее это защитные укрытия на подземных этажах с обязательной вентиляцией, электричеством, генератором для производства энергии, отдельным выходом и санитарно-технической зоной», — объяснили в компании KAN Development.

Аналогичные прогнозы касательно вида будущих убежищ дал и коммерческий директор стройкомпании «Атлант» Александр Павлов. Он уточнил, что хороший подземный паркинг также может быть временным убежищем.

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«Он находится внизу, там и лучшее армирование, и самые толстые стены», — считает эксперт. А вот построить по укрытию в каждой квартире, по мнению Павлова, почти невозможно. Также сложно и дорого реализовать классическое бомбоубежище на случай ядерного удара.

Все другие помещения не требуют особых затрат при строительстве, считают в KAN Development. Более того, там предлагают использовать укрытия и в мирное время — альтернативными способами.

«Такие помещения „есть не просят“, не стоит их воспринимать как бесполезный расход ресурсов... В мирное время [их] можно использовать под хозяйственные, культурные и бытовые нужды. К примеру, паркинги, кафе, мини-кинотеатры, музыкальные студии и т.д. Защитное сооружение — не высокотехнологичный режимный объект, скорее объект с усиленным укреплением и удобствами», — отметили специалисты.

«Наличие убежищ может увеличить стоимость строительства где-то до 10%. Все расходы будут заложены в стоимость квадратного метра», — предупредили в «Киевгорстрое».

А вице-президент Национального союза архитекторов Сергей Буравченко добавил, что подорожание может дойти до 15%, если каждое помещение оборудовать специальной системой фильтрации воздуха. Если же это будет классическое бомбоубежище, то цена жилья вырастет на 20%.

В таком случае нижнее перекрытие должно строиться из бомбостойких материалов. Такие помещения, по мнению архитектора, нужно строить на атомных электростанциях, заводах и других стратегически важных объектах.

Обозреватель По материалам:

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